В Херсоне раздаются взрывы
Фото: в Херсоне 10 марта слышны взрывы (Getty Images)
В Херсоне сегодня, 10 марта, раздаются взрывы. Подробностей о текущей ситуации пока нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные и Telegram-каналы.
"В Херсоне слышны взрывы", - передают в сети.
Отметим, что за минувшие сутки российские оккупанты совершили 79 обстрелов Херсонской области, выпустив 407 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов" по региону. В частности, по Херсону враг ударил 9 раз.
Также стало известно о четырех погибших и одном раненом из-за вражеских обстрелов.
Добавим, что вчера путинские войска ударили по Херсону, противник попал в остановку общественного транспорта.
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