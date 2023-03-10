Порошенко привіз техніку у підрозділ ППО на південь

Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" під час поїздки на південний фронт побували у підрозділі радіотехнічної бригади. Вона забезпечує охорону повітряного простору на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook .

"Ви їх ніколи не бачите, але можливо саме ваше життя врятоване ними. Ці хлопці першими знають, коли на тому боці піднімається ворожа авіація. Вони визначають, де летить ракета чи ворожий літак, і знають як зробити так, щоб вони "впали" раніше. Щоб кожен "шахед" та С-300 приземлились не на ТЕЦ чи житловий будинок, а вибухнули в повітрі", - написав Порошенко.

Бійцям привезли вантажівку DAF, запасні шини, а також монітори, генератор та іншу необхідну техніку, яку замовили військові.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні зранку в Херсоні лунали вибухи, однак подробиці були невідомі.

Лише за минулу добу окупанти здійснили 79 обстрілів Херсонської області. Зокрема, по Херсону ворог вдарив 9 разів.

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