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Порошенко привез 79-й бригаде в Донецкой области мобильный банно-бытовой комплекс и спецтехнику

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Четверг 12 января 2023 20:23
Порошенко привез 79-й бригаде в Донецкой области мобильный банно-бытовой комплекс и спецтехнику Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко привез 79-й бригаде в Донецкой области планшеты, телевизоры, зимние шины и мобильный банно-бытовой комплекс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Сегодня завезли им планшеты и телевизоры, чтобы разведка могла корректировать огонь. Привезли и дефицитный товар - шины. Потому что большое количество волонтеров завозят на фронт машины, а вот колес не хватает всегда", - сообщил Порошенко.

По его словам, возможность иметь нормальные бытовые условия особенно в холодное время года очень важна для бойцов.

Волонтеры ОО "Справа громад" планируют передать на фронт не менее пяти десятков подобных комплексов. Как известно, фонд удваивает сумму, собранную неравнодушными украинцами для помощи ВСУ.

Первую мобильную баню подарили легендарной 25-й бригаде, которая отличилась во время контрнаступления в Харьковской области и увольняла Изюм.

Напомним, ранее стало известно, что за прошедшие сутки, 11 января, украинские военные ликвидировали 430 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 113 390 военных.

Также мы писали, что, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные сегодня, 12 января, уничтожили три склада боеприпасов врага.

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Петр Порошенко Донецкая область
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