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Порошенко привіз 79-й бригаді у Донецькій області мобільний банно-побутовий комплекс та спецтехніку

Новость на русском →
Четвер 12 січня 2023 20:23
Порошенко привіз 79-й бригаді у Донецькій області мобільний банно-побутовий комплекс та спецтехніку Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко привіз 79-й бригаді у Донецькій області планшети, телевізори, зимові шини та мобільний банно-побутовий комплекс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Сьогодні завезли їм планшети та телевізори, щоб розвідка могла коригувати вогонь. Привезли і дефіцитний товар - шини. Бо велика кількість волонтерів завозять на фронт машини, а ось коліс не вистачає завжди", - повідомив Порошенко.

За його словами, можливість мати нормальні побутові умови особливо в холодну пору року дуже важлива для бійців.

Волонтери ГО "Справа громад" планують передати на фронт не менше п’яти десятків подібних комплексів. Як відомо, фонд подвоює суму, зібрану небайдужими українцями для допомоги ЗСУ.

Першу мобільну лазню подарували легендарній 25-й бригаді, яка відзначилась під час контрнаступу у Харківській області й звільняла Ізюм.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що минулої доби, 11 січня, українські військові ліквідували 430 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 113 390 військових.

Також ми писали, що, за даними Генштабу ЗСУ, українські військові сьогодні, 12 січня, знищили три склади боєприпасів ворога.

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Петро Порошенко Донецька область
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