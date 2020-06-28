Порошенко привіз на Прикарпаття допомогу постраждалим від повені

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко приїхав на Прикарпаття у постраждалі від руйнівної повені населені пункти, щоб на власні очі побачити масштаби біди. Команда Порошенка побувала у Надвірнянському районі, куди привезла дизель-генератори та помпи для відкачування води. Про це повідомляє сайт політсили.

Як зазначає прес-служба, у селі Чорний Потік, люди вже кілька днів вимушені обходитися без електроенергії та зв’язку. Розмова із прикарпатцям вийшла дуже емоційною. Селяни, які пережили стихійне лихо, потребують не лише матеріальної допомоги, а й психологічної та моральної підтримки. Люди налякані стихією і невідомістю - як їм жити далі.

"Ми почули, що власними зусиллями, на жаль, поки що без допомоги влади частина села протягнула світло, і частина села вже має електрику, а частина – не має і живе сьогодні без світла. Вчора наша команда передала один дизель-генератор, і сьогодні привезла другий. Щоб поки не протягнемо світло, люди мали можливість отримати електрику з дизель-генератора. Попросили, щоб ми привезли мотопомпу для відкачки води. Ми привезли й це", - повідомив Порошенко.

Він також зазначив, що надано фінансову допомогу для оплати важкої будівельної техніки для відновлювальних робіт.

"Просили, щоб терміново знайти важку техніку, яку влада поки що не притягнула і невідомо коли притягне. Сьогодні ми оплачуємо техніку для того, щоб був грейдер, був екскаватор, були вантажівки", - додав Порошенко.

Як розповіли селяни, подібної повені тут не пам‘ятають мінімум останні півстоліття.

"Ми зараз підемо подивимося, і у вівторок, післязавтра, на засіданні погоджувальної ради парламенту ми поставимо питання про негайне виділення коштів і зусиль для того, щоб відновити сполучення з Чорним Потоком і з усіма селами, які сьогодні заблоковані на Прикарпатті. Ми - разом з вами. Ми - єдина команда. І слово "солідарність" означає, що ми разом. І ми один одному маємо допомогти. Сьогодні ви можете розраховувати на нашу допомогу", - наголосив Порошенко.

За його словами, після огляду руйнувань буде складений детальний план необхідних заходів і обсягів допомоги.

"Ми спільно подивимося, складемо план, що треба зробити. В кого зруйновані будинки - ми маємо терміново виділити фінансову допомогу на те, що якщо можна, то відновити, якщо ні - то переселити", - пояснює Порошенко.

Попри зливу, на зустріч з Петром Порошенком прийшло дуже багато людей. Місцева вчителька Леся Бойко попросила "Європейську солідарність" проконтролювати, як влада розподілятиме фінансову допомогу, виділену на подолання наслідків стихії.

"Я - пластунка, вчителька місцевої школи Леся Бойко. Нещодавно пан Зеленський оголосив, що на Захід України буде виділено дуже багато коштів. Так самої казали, що ЄС для нас виділять, я чула, що казали - й Америка. Чи може ваша партія проконтролювати ці кошти? Бо щось чує моє серце, що більша частина не дійде до таких, як ми", - зауважила вчителька.

Допомогу від Порошенка також передали мешканцям Галича.

Нагадаємо, станом на 28 червня 2020 року з зони паводків евакуювали 1656 людей.

Раніше повідомлялось, синоптики попередили про можливі паводки в Київській та Одеській областях.

Зазначимо, Україна звернулася за допомогою з ліквідацією наслідків потужних паводків у західних регіонах до Європейського союзу та НАТО.