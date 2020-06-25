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Україна звернулася до ЄС і НАТО за допомогою у подоланні наслідків повеней

Новини » Суспільство     25.06.2020 - 19:18
Україна звернулася до ЄС і НАТО за допомогою у подоланні наслідків повеней
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Україна просить активувати механізму цивільного захисту ЄС

Міністерство закордонних справ України звернулося до НАТО, Європейського союзу та держав-партнерів за допомогою в подоланні наслідків повеней у західних областях України. МЗС розраховує, що партнери підтримають зусилля України щодо зменшення негативного впливу природного лиха на об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Наголошується, що Україна звернулася до держав-партнерів і штаб-квартир міжнародних організацій, а з окремими зверненнями - в ЄС і НАТО.

"Представництво України при ЄС та Місія України при НАТО звернулися до інститутів ЄС і структур Альянсу, щоб активувати механізму цивільного захисту ЄС і залучити Євроатлантичний НАТО з реагування на катастрофи природного та техногенного характеру", - заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, в результаті повені в Івано-Франківській та Чернівецькій областях без газу залишилися близько 10 тисяч споживачів.

Також повідомлялося, що на боротьбу з повенями на заході уряд виділив 700 мільйонів гривень.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України повіньНАТОЕвросоюз
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