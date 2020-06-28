Порошенко привез на Прикарпатье помощь пострадавшим от наводнений

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко приехал на Прикарпатье в пострадавшие от разрушительного наводнения населенные пункты, чтобы воочию увидеть масштабы беды. Команда Порошенко побывала в Надвирнянском районе, куда привезла дизель-генераторы и насосы для откачки воды. Об этом сообщает сайт политсилы.

Как отмечает пресс-служба, в селе Черный Поток, люди уже несколько дней вынуждены обходиться без электроэнергии и связи. Разговор с прикарпатцами получился очень эмоциональным. Крестьяне, которые пережили стихийное бедствие, нуждаются не только в материальной помощи, но и психологической и моральной поддержки. Люди напуганы стихией и неизвестностью - как им жить дальше.

"Мы услышали, что собственными усилиями, к сожалению, пока что без помощи власти часть села протянула свет, и часть села уже имеет электричество, а часть – не имеет и живет сегодня без света. Вчера наша команда передала один дизель-генератор, и сегодня привезла второй. Чтобы пока не протянем свет, люди имели возможность получить электричество с помощью дизель-генератора. Попросили, чтобы мы привезли мотопомпу для откачки воды. Мы привезли и это", - сообщил Порошенко.

Он также отметил, что оказана финансовая помощь для оплаты тяжелой строительной техники для восстановительных работ.

"Просили, чтобы срочно найти тяжелую технику, которую власть пока не привлекла и неизвестно когда притянет. Сегодня мы оплачиваем технику для того, чтобы был грейдер, был экскаватор, были грузовики", - добавил Порошенко.

Как рассказали селяне, подобного наводнения здесь не помнят минимум последние полвека.

"Мы сейчас пойдем посмотрим, и во вторник, послезавтра, на заседании согласительного совета парламента мы поставим вопрос о немедленном выделении средств и усилий для того, чтобы восстановить сообщение с Черным Потоком и со всеми селами, которые сегодня заблокированы на Прикарпатье. Мы - вместе с вами. Мы - единая команда. И слово "солидарность" означает, что мы вместе. И мы друг другу должны помочь. Сегодня вы можете рассчитывать на нашу помощь", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, после осмотра разрушений будет составлен детальный план необходимых мероприятий и объемов помощи.

"Мы совместно посмотрим, составим план, что нужно сделать. У кого разрушены дома - мы должны срочно выделить финансовую помощь на то, что если можно, то восстановить, если нет - то переселить", - объясняет Порошенко.

Несмотря на дождь, на встречу с Петром Порошенко пришло много людей. Местная учительница Леся Бойко попросила "Европейскую солидарность" проконтролировать, как власть будет распределять финансовую помощь, выделенную на преодоление последствий стихии.

"Я - пластунка, учительница местной школы Леся Бойко. Недавно господин Зеленский объявил, что на Запад Украины будет выделено очень много средств. Так же говорили, что ЕС для нас выделят, я слышала, что говорили - и Америка. Может ли ваша партия проконтролировать эти средства? Потому что чует мое сердце, что большая часть не дойдет до таких, как мы", - заметила учительница.

Помощь от Порошенко также передали жителям Галича.

Напомним, по состоянию на 28 июня 2020 года из зоны паводков эвакуировали 1656 людей.

Ранее сообщалось, синоптики предупредили о возможных паводках в Киевской и Одесской областях.

Отметим, что Украина обратилась за помощью с ликвидацией последствий мощных наводнений в западных регионах к Европейскому союзу и НАТО.