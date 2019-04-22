Порошенко призначив 84 судді

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко підписав укази про призначення у місцевих загальних судах

Президент України Петро Порошенко підписав укази про призначення 84 суддів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази, опубліковані на сайті глави держави.

Указом №159 Порошенко призначив 53 суддів, а указом №156 президент призначив 31 суддю.

Так, Порошенко підписав укази про призначення у місцевих загальних судах суддів Вінницької області, Донецької області, Житомирської області, Київської області, Кіровоградської області, Миколаївської області, Полтавської, Чернігівської, Харківської, Херсонської та Луганської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду склали присягу.

Текст присяги судді зачитав суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Сергій Боднар. Текст указів президента України Петра Порошенка озвучив заступник голови адміністрації президента Олексій Філатов.

Раніше посольство США в Україні зазначило, що призначення суддів є важливим етапом у виконанні обіцянки влади щодо забезпечення неупередженого правосуддя.

Нагадаємо, на початку березня надзвичайний та повноважний посол США в Україні Марі Йованович заявляла, що процес набору кандидатів до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) викликає питання. За її словами, 30% кандидатів до ВАКС виявились непрофесійними.