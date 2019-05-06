Порошенко присвоїв почесні найменування трьом бригадам ЗСУ

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

57-ї окремої мотопіхотної бригади присвоїли почесне найменування імені кошового отамана Костя Гордієнка

Президент України Петро Порошенко підписав указ про присвоєння почесних найменувань двом мотопехотным бригадам і однієї артилерійської бригади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Петра Порошенка в Twitter.

Як повідомляється, 57-ї окремої мотопіхотної бригади присвоїли почесне найменування імені кошового отамана Костя Гордієнка, 58-ї окремої мотопіхотної бригади - імені гетьмана Івана Виговського та 26-й артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Петро Порошенко дав доручення міністру оборони України Степану Полтораку підняти доплати військовослужбовцям за перебування на першій лінії на 5 тис. гривень - до 17 тис.

Крім того, Петро Порошенко підписав укази про призначення 84 суддів. Порошенко підписав укази про призначення в місцевих загальних судах суддів Вінницької області, Донецької області, Житомирській області, Київської області, Кіровоградської області, Миколаївської області, Полтавської, Чернігівської, Харківської, Херсонської та Луганської області.

Також Петро Порошенко підписав указ за конкурсом Вища рада правосуддя. Зокрема, Порошенко затвердив нове положення про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя. Крім того, він постановив сформувати конкурсну комісію для відбору кандидатів, а також затвердив її персональний склад.