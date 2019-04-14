На НСК "Олімпійський" перед дебатами стягнули силовиків

Фото: НСК "Олімпійський" перед дебатами (РБК-Україна)

Дебати Порошенка пройдуть в конференц-холі Олімпійського

Перед дебатами Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський" стягнули поліцію і Національну гвардію. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна

Зокрема, на даний момент територія стадіону оточена силами Нацгвардії і поліції. Зазначимо, самі дебати пройдуть в конференц-холі НСК "Олімпійський". В залі вже встановлено дві трибуни з іменами кандидатів на пост президента України та стільці для преси.

Також біля стадіону утворилися черги на проходах через рамки, в цілому ситуація спокійна. Крім того, тут встановлені кілька наметів прихильників Порошенка і роздають футболки на підтримку чинного президента.

Фото: на НСК готуються до дебатів

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто буде модератором на дебатах Порошенка. На "Громадському радіо" повідомили, що команда чинного президента запросила взяти участь у цьому заході відомого журналіста Андрія Куликова.

Крім того, сьогодні у штабі Порошенка назвали умову його участі в дебатах на НСК 19 квітня. За словами спікера штабу Олега Медведєва, чинний президент з'явиться на стадіоні, якщо час дебатів не буде збігатися з ефіром на "Суспільному".

"Якщо це будуть дебати, дебати в той час, який не суперечить законодавству, то можна було б розглядати, як туди піти. Але оскільки вони призначені на той час, коли Порошенко за законом має бути на "Суспільному", Порошенко піде на "Суспільне", - пояснив Медведєв.