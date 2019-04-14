На НСК "Олімпійський" перед дебатами стягнули силовиків

Дебати Порошенка пройдуть в конференц-холі Олімпійського
Перед дебатами Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський" стягнули поліцію і Національну гвардію. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна
Зокрема, на даний момент територія стадіону оточена силами Нацгвардії і поліції. Зазначимо, самі дебати пройдуть в конференц-холі НСК "Олімпійський". В залі вже встановлено дві трибуни з іменами кандидатів на пост президента України та стільці для преси.
Також біля стадіону утворилися черги на проходах через рамки, в цілому ситуація спокійна. Крім того, тут встановлені кілька наметів прихильників Порошенка і роздають футболки на підтримку чинного президента.
Фото: на НСК готуються до дебатів
Олімпійський заразОпубліковано Vitaliia Mazur Неділя, 14 квітня 2019 р.
Нагадаємо, раніше стало відомо, хто буде модератором на дебатах Порошенка. На "Громадському радіо" повідомили, що команда чинного президента запросила взяти участь у цьому заході відомого журналіста Андрія Куликова.
Крім того, сьогодні у штабі Порошенка назвали умову його участі в дебатах на НСК 19 квітня. За словами спікера штабу Олега Медведєва, чинний президент з'явиться на стадіоні, якщо час дебатів не буде збігатися з ефіром на "Суспільному".
"Якщо це будуть дебати, дебати в той час, який не суперечить законодавству, то можна було б розглядати, як туди піти. Але оскільки вони призначені на той час, коли Порошенко за законом має бути на "Суспільному", Порошенко піде на "Суспільне", - пояснив Медведєв.