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Порошенко розповів, як формує список на вибори

Новини » Вибори 2019    05.06.2019 - 18:30
Порошенко розповів, як формує список на вибори
Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Порошенко обіцяє формувати партійний список за принципом гендерної рівності

П'ятий президент України Петро Порошенко оголосив про реалізацію принципу рівності прав жінок і чоловіків в партійному списку на вибори до Верховної ради. Про це Порошенко написав на своєму Facebook.

"Ми не просто оновлюємося. Ми беремо за основу найпотужніші європейські принципи. Європейська cолідарність – перша партія в Україні, яка бере на себе зобов’язання не просто заявляти, а на практиці реалізовувати принципи рівності чоловіків і жінок", - написав Порошенко.

Він пообіцяв, що за кілька днів буде відома кількість жінок у партійному списку.

"Але вже зараз можу сказати, що багато. І всі вони готові перемагати і рухати Україну вперед", - поділився Порошенко.

 
Ми беремо за основу найпотужніші європейські принципи

Ми не просто оновлюємося. Ми беремо за основу найпотужніші європейські принципи. Європейська Солідарність – перша партія в Україні, яка бере на себе зобов’язання не просто заявляти, а на практиці реалізовувати принципи рівності чоловіків і жінок. Вже за кілька днів ви дізнаєтеся, скільки жінок в нашому списку. Але вже зараз можу сказати, що багато. І всі вони готові перемагати і рухати Україну вперед. Приєднуйся до https://eurosolidarity.org/

Опубліковано Петром Порошенком Середа, 5 червня 2019 р.

 

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