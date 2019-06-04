Партія "Європейська солідарність" приєдналась до ЄНП

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Юридично процедура отримання статусу завершиться восени

Партія "Європейська солідарність" офіційно приєдналась до сім’ї Європейської народної партії (ЄНП). Рішення про це було ухвалене сьогодні у Брюсселі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Юридично процедура отримання статусу завершиться восени, це пов’язано зі зміною назви партії "Європейська солідарність".

Як відомо, 24 травня з'їзд партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", підтримавши пропозицію громадських активістів, ухвалив рішення змінити назву партії на "Європейську солідарність".

31 травня головою партії "Європейська солідарність" був обраний Петро Порошенко.

Партія також суттєво оновила склад Центральної ради та президії. До керівних органів партії увійшли відомі громадські активісти, волонтери, ветерани АТО, журналісти, експерти. Зокрема, волонтерка, голос Львівського Євромайдану, доцент Львівського університету Софія Федина; ветеран АТО, боєць 95-ї окремої десантно-штурмової бригади аеромобільних військ Олександр Погребиський; перша віце-спікерка Ірина Геращенко; тележурналіст Віталій Гайдукевич; засновник групи волонтерів "Крила Фенікса" Юрій Бірюков.

ЄНП – це об'єднана загальноєвропейська політична партія, яка об'єднує національні християнсько-демократичні та консервативні партії. ЄНП є найбільшим загальноєвропейським партійним об'єднанням Європи і після останніх виборів до Європарламенту зберегла за собою більшість.