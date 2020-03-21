Порошенко запропонував заходи для порятунку економіки через карантин

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

На думку Порошенко, Україні допоможе співпраця з МВФ, підтримка вітчизняних підприємств, відмова від податкових експериментів та популізму

Українська економіка, яка перебуває у глибокій кризі, негайно потребує від влади конкретних кроків, зокрема, відновлення співпраці з МВФ, державну підтримку галузей, які створюють найбільшу кількість робочих місць та відмова від податкових "новацій". Про це у своєму відеозверненні заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Хотів би поговорити про економіку. Ще до коронавірусу її вразила бацила дилетантизму та некомпетентності. За неповний рік слуги розтринькали усе, що народ вистраждав і заробив за п’ять років, - потом і кров’ю долаючи економічні наслідки російської агресії. Ще до коронавірусу пішла в глибоке піке промисловість. Ще до коронавірусу після 49 місяців безперервного зростання покотився донизу ВВП. Ще до коронавірусу посипався бюджет. Ще до коронавірусу не змогли вчасно провести індексацію пенсій українським пенсіонерам. А тепер на всі ці внутрішні "здобутки" нових облич накладається вплив світової рецесії", - заявив Порошенко.

На його думку, перш за все Україні життєво важливо негайно відновити співпрацю з МВФ.

"Відновлення співпраці з МВФ відкриє шлях до отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, кредиту від Світового банку – ключового нашого партнера. За попередньою інформацією, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, інші міжнародні фінансові інституції готові до виділення додаткових коштів для України. Та й програму з МВФ можна збільшити ще на 1,5-2 мільярди доларів, які як повітря потрібні Україні", - додав Порошенко.

Окрім того, переконаний Порошенко, для підтримки фінансової стабільності важливо зберегти незалежність Нацбанку. Курсова політика має бути прогнозованою та збалансованою.

"Уряд має стимулювати експорт і робочі місця на підприємствах, які його виробляють. Але ще до коронавірусу і вперше з 2015 року, на жаль, відновилися затримки із відшкодуванням підприємствам ПДВ. Вони вимивають оборотні кошти підприємств, що лише поглиблює падіння економіки. Цю практику слід придушити в зародку", - переконаний Порошенко.

Він також вважає, що для стимулювання внутрішнього виробництва і збереження робочих місць треба зберегти інфраструктурні проекти, такі як дорожнє будівництво чи оновлення рухомого складу вітчизняними вагонами.

Порошенко також закликав захистити бізнес від згубних податкових новацій, таких, які були ухвалені монобільшістю минулого року. "Натомість пропонуємо повернутися до ідеї податку на виведений капітал, який має стати потужним стимулом для інвестицій у виробництво та створення нових робочих місць", - нагадав Порошенко.

Також Порошенко застеріг Володимира Зеленського від запровадження в Україні надзвичайного стану, який навряд чи зупинить поширення коронавірусу, але остаточно знищить економіку та бізнес.

"Надзвичайний стан - це комендантська година, цензура, продовольчі картки – навряд чи вже зупинить вірус. А от економіку - покладе остаточно, доведе до стану клінічної смерті. І у нас врешті-решт забракне ресурсів на боротьбу з корона- та іншими вірусами, на зарплати, пенсії тощо. А влади у цього президента і так вдосталь - набагато більше, ніж у будь-кого з попередників", - резюмував Петро Порошенко.

Нагадаємо, станом на ранок 21 березня у світі коронавірусом COVID-19 захворіли 275 434 осіб. Відповідні дані опубліковані Центром системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Повідомлялося, що у світі розробляють близько 20 вакцин проти коронавірусу. Як зазначили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ), на цей час починаються клінічні випробування вакцин.