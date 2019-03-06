Порошенко ініціює розширення складу наглядової ради "Укроборонпрому"

Порошенко пропонує розширення за рахунок міжнародних фахівців

Президент Петр Порошенко предлагает расширить состав наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны по реформированию "Укроборономпрома", сообщает РБК-Украина.

Так, президент предлагает расширение за счет международных специалистов.

"Я предлагаю немедленно решить вопрос о расширении состава наблюдательного совета концерна за счет международных специалистов из стран партнеров, которые являются членами НАТО. Нам от наших партнеров нечего прятать", - сказал Порошенко.

Напомним, глава государства также инициирует проведение комплексного международного аудита концерна "Укроборонпром". Так, согласно закону о национальной безопасности предлагается провести комплексную ревизию всех контрактов концерна.

Как писало РБК-Украина ранее, в среду проходит заседание СНБО по реформированию государственного концерна "Укроборонпром". Президент в ходе заседания заявил, что необходимо вносить изменения в законы для избежания чрезмерного засекречивания данных государственного оборонного заказа.

Добавим, посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович заявила, что Кабинет министров Украины должен провести аудит государственного концерна "Укроборонпром" и рассекретить приказы.