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Порошенко ініціює розширення складу наглядової ради "Укроборонпрому"

Новини » Політика    06.03.2019 - 17:04
Порошенко ініціює розширення складу наглядової ради "Укроборонпрому"
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Порошенко пропонує розширення за рахунок міжнародних фахівців

Президент Петро Порошенко пропонує розширити склад наглядової ради державного концерну "Укроборонпром". Про це глава держави заявив у ході засідання Ради національної безпеки та оборони щодо реформування "Укроборономпрому", повідомляє РБК-Україна.

Так, президент пропонує розширення за рахунок міжнародних фахівців.

Порошенко ініціює розширення складу наглядової ради &quot;Укроборонпрому&quot;

"Я пропоную негайно вирішити питання щодо розширення складу наглядової ради концерну за рахунок міжнародних фахівців з країн партнерів, які є членами НАТО. Нам від наших партнерів немає чого ховати", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, глава держави також ініціює проведення комплексного міжнародного аудиту концерну "Укроборонпром". Так, відповідно до закону про національну безпеку пропонується провести комплексну ревізію усіх контрактів концерну.

Як писало РБК-Україна раніше, в середу проходить засідання РНБО щодо реформування державного концерну "Укроборонпром". Президент у ході засідання заявив, що необхідно вносити зміни в закони для уникнення надмірного засекречування даних державного оборонного замовлення.

Додамо, посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович заявила, що Кабінет міністрів України повинен провести аудит державного концерну "Укроборонпром" та розсекретити накази.

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