Порошенко: право кримських татар жити на рідній землі буде відновлено

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко закликає винести на розгляд парламенту законодавчі ініціативи, розроблені спільно з Меджлісом кримськотатарського народу

Окупація Кримського півострова російським режимом знову повернула арешти та репресії, але право кримських татар жити на рідній землі буде обов’язково відновлено. Про це написав п’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

Водночас, Порошенко закликає винести на розгляд парламенту законодавчі ініціативи, розроблені спільно з Меджлісом кримськотатарського народу.

"Десятиліттями кримськотатарський народ вів сміливу та наполегливу боротьбу із радянським режимом за повернення на рідну землю. Його підтримували найкращі сини українського народу, як-от генерал Петро Григоренко. Епоха незалежності України стала і часом відродження для кримських татар. Утім російська окупація повернула репресії, арешти, обшуки та залякування", - написав Порошенко.

За його словами, у 76-ті роковини підписання постанови, згідно якої і розпочалася депортація, російські окупанти підняли над давнім Карасубазаром, який вони називають Білогірськ, величезний портрет Сталіна.

"Яка ж реакція української влади? Неначе води до рота набрали. Питання звільнення півострову взагалі зникло з порядку денного. Як і питання про створення кимськотатарської національно-територіальної автономії. Я сам ініціював створення робочої групи, яка розробила відповідні зміни до розділу 10 Конституції України. Ці напрацювання необхідно винести на розгляд Верховної Ради”, - додає Порошенко.

Фракція "Європейської солідарності" переконана, інші фракції мають підтримати законопроекти, розроблені робочою групою, в якій брав участь Меджліс кримськотатарського народу - це і зміни до Конституції, і закони про корінні народи, статус кримськотатарського народу.

"Право кримських татар вільно жити на своїй рідній землі буде обов’язково відновлено. Крим - це Україна! Слава нескореному кримськотатарському народу!" - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 20 травня призовників з анексованого Криму почнуть відправляти на службу в ЗС Росії.

Автор: Олександра Діденко