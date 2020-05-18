Порошенко: право крымских татар жить на родной земле будет восстановлено

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко призывает вынести на рассмотрение парламента законодательные инициативы, разработанные совместно с Меджлисом крымскотатарского народа

Оккупация Крымского полуострова российским режимом снова вернула аресты и репрессии, но право крымских татар жить на родной земле будет обязательно восстановлено. Об этом написал пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

В то же время, Порошенко призывает вынести на рассмотрение парламента законодательные инициативы, разработанные совместно с Меджлисом крымскотатарского народа.

"Десятилетиями крымскотатарский народ вел смелую и упорную борьбу с советским режимом за возвращение на родную землю. Его поддерживали лучшие сыновья украинского народа, как генерал Петр Григоренко. Эпоха независимости Украины стала и временем возрождения для крымских татар. Впрочем российская оккупация вернула репрессии, аресты, обыски и запугивания", - написал Порошенко.

По его словам, в 76-ю годовщину подписания постановления, согласно которому началась депортация, российские оккупанты подняли над давним Карасубазаром, который они называют Белогорск, огромный портрет Сталина.

"Какая же реакция украинской власти? Как будто воды в рот набрали. Вопрос освобождения полуострова вообще исчез с повестки дня. Как и вопрос о создании кимськотатарської национально-территориальной автономии. Я сам инициировал создание рабочей группы, которая разработала соответствующие изменения в раздел 10 Конституции Украины. Эти наработки необходимо вынести на рассмотрение Верховной Рады”, - добавляет Порошенко.

Фракция "Европейской солидарности" убеждена, другие фракции должны поддержать законопроекты, разработанные рабочей группой, в которой участвовал Меджлис крымскотатарского народа - это и изменения в Конституцию, и законы о коренных народах, статус крымскотатарского народа.

"Право крымских татар свободно жить на своей родной земле будет обязательно восстановлено. Крым - это Украина! Слава нескореному крымскотатарскому народу!" - резюмировал Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что с 20 мая призывников из аннексированного Крыма начнут отправлять на службу в ВС России.

Автор: Александра Диденко