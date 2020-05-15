ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З 20 травня призовників з окупованого Криму почнуть відправляти на службу в ЗС Росії

Новини » Надзвичайні події     15.05.2020 - 14:33
З 20 травня призовників з окупованого Криму почнуть відправляти на службу в ЗС Росії
Ілюстративне фото (atr ua)

20 травня очікується перше планове відправлення призовників у збройні сили Росії

З 20 травня призовників з окупованого Криму почнуть відправляти в збройні сили Російської Федерації. У МінТОТ відзначили, що заклик населення окупованої території в армію є порушенням міжнародного гуманітарного права і є військовим злочином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що 14 травня в Севастополі відбулося засідання призовної комісії, під час якої було відзначено, що 20 травня очікується перше планове відправлення призовників у збройні сили Росії. При цьому наголошується, що призовна кампанія триватиме до 15 липня.

Разом з тим, у Міністерстві повідомили, що в цілому інтенсивність військових навчань підрозділів російського окупаційного контингенту минулого тижня дещо знизилася внаслідок підготовки до заходів у контексті відзначення 9 травня. У той же час планові заходи не припинилися.

Нагадаємо, в січні ООН виступала із заявою про те, що Росія продовжує заклик кримчан у свою армію, порушуючи міжнародне право. Зазначимо, з початку окупації Криму в лавах Збройних сил Росії пройшли службу понад 20 тисяч жителів півострова.

При цьому зазначалося, що призовників з Криму направляють переважно на службу в Повітряно-космічні та сухопутні війська, а також у Військово-морський флот.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Російська ФедераціяКримМінТОТ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся