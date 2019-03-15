Порошенко доручив вжити заходів для поліпшення інфраструктури військових містечок

Для цього президент пропонує залучити сили Державної спеціальної служби транспорту

Президент Петр Порошенко поручил принять меры для улучшения инфраструктуры военных городков. Об этом сказано в Twitter главы государства.

Для этого глава государства предлагает привлечь силы Государственной специальной службы транспорта.

"Приказываю принять меры для улучшения инфраструктуры военных городков, строительства новых современных жилых фондов для бойцов горно-штурмовых бригад. Для этого предлагаю привлечь силы Государственной специальной службы транспорта. Соответствующие приказы поручаю подписать сегодня", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку поднять зарплату военным, а именно горно-штурмовым бойцам, на 23%.

Также глава государства поручил главе Минобороны приравнять горно-штурмовых бойцов к бойцам подразделения десантно-штурмовых войск.

Так, в начале марта министр обороны Украины подписал приказ о повышении доплат военным на передовой линии на Донбассе. Полторак уточнил, что повышенные выплаты начнутся с апреля. Военные, которые находятся на первой линии соприкосновения, будут получать на 2 тысячи гривен больше - общая сумма доплат составит не менее 12 тысяч гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, в прошлом году в Министерстве обороны Украины заявили, что для Вооруженных сил Украины 2018-й является годом масштабного строительства военной инфраструктуры.