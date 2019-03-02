Фото: Степан Полторак (РБК-Україна)

Військовим на передовій з квітня збільшать доплати на 2 тис. гривень

Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про підвищення доплат військовим на передовій лінії на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Полторак уточнив, що підвищені виплати почнуться з квітня. Військові, які знаходяться на першій лінії зіткнення, будуть отримувати на 2000 гривень більше - загальна сума доплат становитиме не менше 12 тис. гривень.

"На другій лінії зіткнення (підвищення доплат, - ред.) 1 000 гривень - і загальна сума буде дорівнює 5 500. Крім цього, буде підвищено грошове забезпечення військовослужбовцям ВМС України, які виконують бойові завдання і знаходяться в акваторії Азовського моря: вони будуть отримувати доплату 5500 гривень, а при виході на бойові чергування - 12000 гривень", - додав Полторак.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко оголосив підвищення виплат військовим на передовій.

Відзначимо, в ході візиту на Донбас він також доручив опрацювати питання запуску аеропорту Маріуполя.