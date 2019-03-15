Порошенко доручив підняти зарплату бійцям гірничо-штурмових підрозділів

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко доручив прирівняти їх до бійців підрозділу десантно-штурмових військ

Президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку підняти зарплату військовим, а саме гірсько-штурмовим бійцям, на 23%. Про це Порошенко написав у Twitter.

Також Порошенко доручив Полтораку прирівняти гірсько-штурмових бійців до бійців підрозділу десантно-штурмових військ.

Нагадаємо, 2 березня міністр оборони України підписав наказ про підвищення доплат військовим на передовій лінії на Донбасі. Полторак уточнив, що підвищені виплати почнуться з квітня. Військові, які знаходяться на першій лінії зіткнення, будуть отримувати на 2000 гривень більше - загальна сума доплат становитиме не менше 12 тис. гривень.

До цього Порошенко оголосив підвищення виплат військовим на передовій.

Відзначимо, в ході візиту на Донбас він також доручив опрацювати питання запуску аеропорту Маріуполя. Порошенко доручив міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, голові Генштабу Віктору Муженку, міністру оборони Степану Полтораку і голові ОДА Олександру Куцю опрацювати питання запуску аеропорту.