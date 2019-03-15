Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Для цього президент пропонує залучити сили Державної спеціальної служби транспорту

Президент Петро Порошенко доручив вжити заходів для поліпшення інфраструктури військових містечок. Про це сказано у Twitter глави держави.

Для цього глава держави пропонує залучити сили Державної спеціальної служби транспорту.

"Наказую вжити заходів для поліпшення інфраструктури військових містечок, будівництва нових сучасних житлових фондів для бійців гірсько-штурмових бригад. Для цього пропоную залучити сили Державної спеціальної служби транспорту. Відповідні накази доручаю підписати сьогодні", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Порошенко доручив міністру оборони Степану Полторак підняти зарплату військовим, а саме гірничо-штурмовим бійцям, на 23%.

Також глава держави доручив голові Міноборони прирівняти гірничо-штурмових бійців до бійців підрозділу десантно-штурмових військ.

Так, на початку березня міністр оборони України підписав наказ про підвищення доплат військовим на передовій лінії на Донбасі. Полторак уточнив, що підвищені виплати почнуться з квітня. Військові, які перебувають на першій лінії зіткнення, будуть отримувати на 2 тисячі гривень більше - загальна сума доплат становитиме не менше 12 тисяч гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, в минулому році в Міністерстві оборони України заявили, що для Збройних сил України 2018 й є роком масштабного будівництва військової інфраструктури.