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Порошенко доручив вжити заходів для поліпшення інфраструктури військових містечок

Новини » Політика    15.03.2019 - 13:39
Порошенко доручив вжити заходів для поліпшення інфраструктури військових містечок
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Для цього президент пропонує залучити сили Державної спеціальної служби транспорту

Президент Петро Порошенко доручив вжити заходів для поліпшення інфраструктури військових містечок. Про це сказано у Twitter глави держави.

Для цього глава держави пропонує залучити сили Державної спеціальної служби транспорту.

Порошенко доручив вжити заходів для поліпшення інфраструктури військових містечок

"Наказую вжити заходів для поліпшення інфраструктури військових містечок, будівництва нових сучасних житлових фондів для бійців гірсько-штурмових бригад. Для цього пропоную залучити сили Державної спеціальної служби транспорту. Відповідні накази доручаю підписати сьогодні", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Порошенко доручив міністру оборони Степану Полторак підняти зарплату військовим, а саме гірничо-штурмовим бійцям, на 23%.

Також глава держави доручив голові Міноборони прирівняти гірничо-штурмових бійців до бійців підрозділу десантно-штурмових військ.

Так, на початку березня міністр оборони України підписав наказ про підвищення доплат військовим на передовій лінії на Донбасі. Полторак уточнив, що підвищені виплати почнуться з квітня. Військові, які перебувають на першій лінії зіткнення, будуть отримувати на 2 тисячі гривень більше - загальна сума доплат становитиме не менше 12 тисяч гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, в минулому році в Міністерстві оборони України заявили, що для Збройних сил України 2018 й є роком масштабного будівництва військової інфраструктури.

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