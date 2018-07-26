Польща закликала РФ припинити окупацію Криму

Міністерство закордонних справ (МЗС) Польщі оприлюднило декларацію про невизнання анексії Криму. Про це повідомила прес-служба відомства.

У декларації стверджується, що у 2014 році нелегальною анексією Криму та міста Севастополя "Росія підірвала основний принцип міжнародного права, який поділяють усі держави: жодна країна не може змінити кордони іншої силою".

У відомстві нагадали, що в 1994 році у Будапештському меморандумі про гарантії безпеки Російська Федерація зобов'язалася поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України, а також утримуватися від застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України.

"Ми закликаємо Росію поважати міжнародне право, що містить принципи, яких, за твердженням РФ, вона дотримується, і припинити окупацію Криму та міста Севастополя. Ми закликаємо держави-члени ООН поважати принцип міжнародного права неприйняття незаконної поведінки та діяти згідно з Резолюцією 68/262 Генеральної Асамблеї ООН", - йдеться у декларації.

Крім того, у МЗС підкреслили, що ситуація з правами людини на окупованому півострові продовжує погіршуватися.

Скріншот (twitter.com/PolandMFA)

Нагадаємо, під час візиту до Вашингтону глава МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив, що Польща повністю підтримує декларацію США щодо невизнання анексії Російською Федерацією Криму.