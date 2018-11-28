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Порошенко пообещал сделать все возможное для проведения выборов в ОТО

Новости » Политика    28.11.2018 - 04:15
Порошенко пообещал сделать все возможное для проведения выборов в ОТО
Фото: Петр Порошенко (dsns.gov.ua)

Согласно закону, во время военного положения выборы проводиться не могут

Президент Украины Петр Порошенко пообещал сделать все возможное для подготовки законодательных инициатив, которые бы позволили провести выборы в объединенных территориальных общинах (ОТО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Такое заявление президент сделал в связи с тем, что, согласно закону, во время военного положения не могут проводиться выборы, в том числе и в объединенных территориальных общинах.

"Я хочу подчеркнуть, что я сделаю все от меня зависящее... Так как от угрозы российской агрессии у нас на сегодняшний день демократия не нарушена. И никакой там военной власти у нас нет... Я сделаю все от меня зависящее, чтобы на следующее пленарное заседание Верховной рады подготовить необходимые законодательные инициативы, которые будут иметь ограниченный срок действия до конца текущего года, которые бы позволили провести выборы в объединенных территориальных jобщинах", - пообещал Порошенко.

Порошенко пообещал сделать все возможное для проведения выборов в ОТО

Он также отметил важность обеспечения нормальной жизни украинских граждан и реформы децентрализации, которая направлена на поддержку людей.

Напомним, 28 ноября в Украине вступит в силу закон о введении военного положения в 10 областях, принятый накануне Верховной радой в связи с нападением России на корабли ВМС Украины в Азовском море.

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