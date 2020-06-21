ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко: політичні переслідування руйнують демократію в Україні  

Новини » Політика     21.06.2020 - 20:02
Порошенко: політичні переслідування руйнують демократію в Україні  
фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко в інтерв'ю CNN подякував міжнародним партнерам за чітку позицію

Міжнародні партнери закликають владу України припинити політичні переслідування проти п’ятого президента, оскільки ці справи мають на меті зруйнувати зусилля п’яти років президентства Порошенка, спрямовані на захист суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Про це Порошенко заявив в інтерв‘ю Фаріду Закарія на телеканалі CNN.

"Ці розслідування стосуються моїх дій як президента щодо захисту суверенітету України, територіальної цілісності та незалежності. І я хочу подякувати нашим партнерам, включно зі Сполученими Штатами, Великобританією, Німеччиною, Канадою та багатьма іншими країнами, які надіслали жорстке попередження українській владі зупинити ці політично вмотивовані переслідування. Тому що це все - боротьба проти усіх п‘яти років мого президентства, проти демократії, проти верховенства права. Це намагання використати державну машину проти політичного опонента", - сказав Порошенко.

Ведучий Фарід Закарія під час інтерв’ю також висловив співчуття Петру Порошенку у зв’язку зі смертю батька.

Нагадаємо, 10 червня Держбюро розслідувань вручило Порошенку підозру в тому, що він у 2018 році нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

На думку екс-посла Канади Романа Ващука, виклик Порошенка в ДБР є "відкритою вендеттою" з поганими наслідками.

Також була оприлюднена спеціальна заява представників Європарламенту, які закликали владу в Україні дотримуватись принципів верховенства права та європейських цінностей, й додали, що справа Порошенка буде під пильним наглядом інституції.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Порошенко ПетроГПУДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся