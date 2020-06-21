Порошенко: политические преследования разрушают демократию в Украине

фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко в интервью CNN поблагодарил международным партнерам за четкую позицию

Международные партнеры призывают власть Украины прекратить политические преследования против пятого президента, поскольку эти дела имеют целью разрушить усилия пяти лет президентства Порошенко, направленные на защиту суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Об этом Порошенко заявил в интервью Фариду Закария на телеканале CNN.

"Эти расследования касаются моих действий как президента относительно защиты суверенитета Украины, территориальной целостности и независимости. И я хочу поблагодарить наших партнеров, включительно с Соединенными Штатами, Великобританией, Германией, Канадой и многими другими странами, которые направили жесткое предупреждение украинской власти остановить эти политически мотивированные преследования. Потому что это все - борьба против всех пяти лет моего президентства, против демократии, против верховенства права. Это попытка использовать государственную машину против политического оппонента", - сказал Порошенко.

Ведущий Фарид Закария во время интервью также выразил соболезнования Петру Порошенко в связи со смертью отца.

Напомним, 10 июня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

По мнению экс-посла Канады Романа Ващука, вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" с плохими последствиями.

Также было обнародовано специальное заявление представителей Европарламента, которые призывали власть в Украине придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, и добавили, что дело Порошенко будет под пристальным наблюдением институции.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которое было подготовлено следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".

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Автор: РБК-Украина