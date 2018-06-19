МВФ очікує від України скасування суперечливої норми у законі про антикорупційний суд

Скасування суперечливої норми про апеляцію

Міжнародний валютний фонд очікує від України скасування суперечливої норми про апеляцію в законі "Про Вищий антикорупційний суд". Про це йдеться у заяві директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард, опублікованій за підсумками телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком, що відбулася напередодні.

"Ми погодилися з тим, що зараз важливо, аби парламент швидко схвалив президентський законопроект для формального створення суду, а також необхідні поправки для відновлення вимоги про те, щоб суд розглядав усі справи, які перебувають в його юрисдикції, включаючи апеляції на рішення судів першої інстанції, як це було в проекті закону, схваленому у першому читанні", - заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Міжнародна антикорупційна організація Transparency International заявляє, що президент та Верховна рада України мають всі можливості для того, щоб вже 21 червня завершити ухвалення початку роботи Вищого антикорупційного суду.

Також додамо, що президент України Петро Порошенко заявив, що запуск антикорупційного суду Рада може розглянути у вівторок, 21 червня

