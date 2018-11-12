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Порошенко повідомив, у якому випадку може не підписати бюджет-2019

Новини » Політика    12.11.2018 - 11:35
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко назвав забезпечення субсидіями головною вимогою до бюджету-2019

Президент України Петро Порошенко у ході засідання Ради регіонального розвитку повідомив, у якому випадку може не підписати бюджет-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тwitter глави держави.

За словами Порошенка, уряд прийняв рішення про підвищення тарифів на газ, оскільки для стабільності і розвитку економіки потрібен транш Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Разом з тим, він додав, що поставив перед урядом вимогу удосконалити й розширити програму субсидій і на 100% забезпечити субсидіями тих, хто їх реально потребує.

"Забезпечення субсидіями - моя головна вимога до бюджету на 2019 рік. І якщо її не врахують при підготовці державного кошторису до другого читання, то зроблю те, чого ще ніколи не робив - просто не підпишу бюджет", - сказав він.

Порошенко повідомив, у якому випадку може не підписати бюджет-2019

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховна рада України може прийняти держбюджет-2019 в кінці листопада.

Відзначимо, 19 жовтня поточного року в ході позачергового засідання уряд прийняв рішення про підвищення ціни на газ для населення. Згідно з рішенням Кабміну, з 1 листопада тарифи підняли на 23,5%.

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