Порошенко підписав указ щодо відзначення 73-ї річниці перемоги над нацизмом

Заходи відбудуться 8-9 травня у Києві та інших містах України

Президент України Петро Порошенко підписав указ №85/2018 щодо відзначення у 2018 році Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Про це йдеться на сайті президента.

Зокрема, Кабінету міністрів України необхідно створити у місячний строк Організаційний комітет із підготовки та проведення відповідних заходів; розробити на основі пропозицій Організаційного комітету, затвердити і забезпечити виконання плану заходів та їхнє фінансування.

Заходи відбудуться 8-9 травня у Києві, обласних центрах та інших містах України.

Передбачено також "організацію та проведення військово-патріотичних та інших тематичних заходів у військових частинах, закладах освіти та інших закладах для молоді за участю ветеранів війни, борців за незалежність України".

Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, обласним, Київській міській державним адміністраціям президент доручив ужити в межах компетенції заходів із забезпечення порядку, безпеки та прав громадян під час проведення масових заходів.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 22 березня Кабмін затвердив план заходів щодо консолідації українського суспільства.