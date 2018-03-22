Кабмін затвердив план заходів щодо консолідації українського суспільства

В Україні розроблять Стратегію розвитку громадянської освіти до 2022 року

Кабінет міністрів України затвердив план заходів щодо зміцнення національної єдності та консолідації українського суспільства. Про це йдеться в повідомленні на "Урядовому порталі".

Зокрема, серед основних завдань названі проведення наукових, прикладних та соціологічних досліджень в даній сфері, привернення уваги міжнародного співтовариства до порушень основних прав і свобод українців на тимчасово окупованих територіях. Планується проведення подібних заходів в Донецькій і Луганській областях, насамперед у населених пунктах на лінії зіткнення, а також на окупованих територіях.

Також планується вжити заходів для розвитку та посилення міжрегіонального співробітництва, проведення комунікаційних заходів з участю внутрішньо переміщених осіб і експертів щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Крім того, в цьому році планується створити тематичний веб-ресурс для поширення інформації про історію українського народу. Також заплановано розробку проекту Стратегії розвитку громадянської освіти на період до 2022 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Єврокомісії вважають "дуже роздутим" питання про освіту в Україні.