Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Кабмін затвердив план заходів щодо консолідації українського суспільства

НовиниСуспільство    22.03.2018 - 15:53
Фото: Кабмін прийняв план по зміцненню національної єдності (РБК-Україна)
Фото: Кабмін прийняв план по зміцненню національної єдності (РБК-Україна)

В Україні розроблять Стратегію розвитку громадянської освіти до 2022 року

Кабінет міністрів України затвердив план заходів щодо зміцнення національної єдності та консолідації українського суспільства. Про це йдеться в повідомленні на "Урядовому порталі".

Зокрема, серед основних завдань названі проведення наукових, прикладних та соціологічних досліджень в даній сфері, привернення уваги міжнародного співтовариства до порушень основних прав і свобод українців на тимчасово окупованих територіях. Планується проведення подібних заходів в Донецькій і Луганській областях, насамперед у населених пунктах на лінії зіткнення, а також на окупованих територіях.

Також планується вжити заходів для розвитку та посилення міжрегіонального співробітництва, проведення комунікаційних заходів з участю внутрішньо переміщених осіб і експертів щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Крім того, в цьому році планується створити тематичний веб-ресурс для поширення інформації про історію українського народу. Також заплановано розробку проекту Стратегії розвитку громадянської освіти на період до 2022 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Єврокомісії вважають "дуже роздутим" питання про освіту в Україні.

 

В Україні збільшили державні премії для журналістів та митців
Теги: Кабінет Міністрів України, общество, украинцы
Під Києвом вчителька прямо на уроці грубо принизила учня (відео)
"Не хоче мати нічого спільного": королева Єлизавета II назвала дружину свого сина "аморальною жінкою"
"Зверніть на мене увагу": Женя Галич зробив несподівану пропозицію Тіні Кароль
На Закарпатті заборонили носити маски і балаклави
On Top