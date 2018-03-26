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Порошенко подписал указ о праздновании 73-й годовщины победы над нацизмом

НовостиПолитика    26.03.2018 - 11:43
Фото: ветераны (flickr.com/Нацгвардія Украины)
Фото: ветераны (flickr.com/Нацгвардія Украины)

Мероприятия пройдут 8-9 мая в Киеве и других городах Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №85/2018 о праздновании в 2018 году Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом говорится на сайте президента.

В частности, Кабинету министров Украины необходимо создать в месячный срок Организационный комитет по подготовке и проведению соответствующих мероприятий; разработать на основе предложений Организационного комитета, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий и их финансирование.

Мероприятия пройдут 8-9 мая в Киеве, областных центрах и других городах Украины.

Предусмотрено также "организацию и проведение военно-патриотических и других тематических мероприятий в воинских частях, учреждениях образования и других учреждениях для молодежи с участием ветеранов войны, борцов за независимость Украины".

Министерству внутренних дел Украины, Службе безопасности Украины, областным, Киевской городской государственным администрациям президент поручил принять в пределах компетенции меры по обеспечению порядка, безопасности и прав граждан во время проведения массовых мероприятий.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 22 марта Кабмин утвердил план мероприятий по консолидации украинского общества.

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Теги публикации: 9 Мая, победа, празднование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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