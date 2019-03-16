Порошенко підписав указ про аудит "Укроборонпрому"

Згідно з рішенням буде проведено аудит "Укроборонпрому" за участю міжнародних експертів

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа", в котором идет речь об аудите "Укроборонпрома". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию президента.

В решении СНБО говорится об организации в месячный срок аудита ГК "Укроборонпром" и предприятий, которые являются участниками концерна, с привлечением международных экспертов.

Согласно указу Кабинет министров Украины должен обеспечить проведение осмотра оборонно-промышленного комплекса страны. Также правительство должно обеспечить устранение коррупционных рисков, повышение уровня прозрачности и усиление контроля за деятельность ГК "Укроборонпром" и других госпредприятий оборонного комплекса со стороны государства и общественности.

Отмечается, что правительство должно проработать вопрос о целесообразности создания органа по реализации государственной военно-промышленной политики, управления объектами госсобственности в соответствующей сфере и контроля за их деятельностью, в том числе "Укроборонпромом".

Кроме того, Министерство экономического развития и торговли должно в месячный срок обеспечить рассмотрение вопросов импортозамещение металлургической продукции, подшипников специального назначения, электронных компонентов и т. п.

Накануне посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович заявила, что Кабинет министров Украины должен провести аудит государственного концерна "Укроборонпром".