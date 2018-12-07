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Порошенко проводить зустріч з президентом Литви у форматі "віч-на-віч"

Новини » Політика    07.12.2018 - 11:53
Порошенко проводить зустріч з президентом Литви у форматі "віч-на-віч"
Фото: Петро Порошенко та Даля Грібаускайте (president.gov.ua)

Порошенко та Грібаускайте візьмуть участь в засіданні Ради президентів України та Литви

Президент України Петро Порошенко проводить зустріч з президентом Литви Далею Грібаускайте у форматі "віч-на-віч". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як зазначається, сьогодні Грібаускайте перебуває з візитом у Києві, де наразі проводить зустріч із Порошенко. Крім того, Порошенко та Грібаускайте візьмуть участь в Одинадцятому засіданні Ради президентів України та Литовської Республіки.

"Програмою переговорів президентів України та Литви передбачено підписання низки українсько-литовських двосторонніх документів. По завершенню перемовин передбачена зустріч президента України та президента Литовської Республіки з представниками українських і литовських  ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні, 7 грудня 2018 року, можуть обмежити рух транспорту через візит Грибаускайте.

Крім того, повідомлялося, що у ході візиту президента Литви до Києва Петро Порошенко та Даля Грібаускайте також візьмуть участь у роботі другого Українського жіночого конгресу.

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