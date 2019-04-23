На Порошенка подали перший після виборів позов

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенка можуть зобов'язати відшкодувати збитки судді Окружного адмінсуду Києва

Проти чинного президента України Петра Порошенка подали позов до Верховного суду. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Окружного адміністративного суду Києва.

Повідомляється, що суддя Окружного адмінсуду Києва подав позов проти Порошенка про визнання бездіяльності президента з вимогою видати указ про призначення судді на посаду і стягнути матеріальну шкоду. Справа буде слухатися Касаційним адміністративним судом Верховного суду.

Позивач обґрунтував свою позицію тим, що Порошенко протягом лютого-березня 2019 року всупереч вимогам закону про судоустрій і статус суддів не видав указ про його призначення, що позбавляє суддю права на працю та доплати за вислугу років.

Нагадаємо, минулого тижня глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк звинуватив Порошенка в тиску на судову владу. Зокрема, Вовк назвав неправомірною заяву Порошенка на засіданні РНБО про необхідність прискорити оцінку суддів і доручити СБУ і ГПУ відкрити справи проти суддів, які винесли рішення про незаконність націоналізації ПриватБанку.

Крім того, напередодні Окружний адміністративний суд Києва заборонив призначати членів Вищої ради правосуддя (ВРП) за квотою президента. Позов стосується скасування рішення конкурсної комісії по відбору кандидатів для здійснення президентом призначення членів ВРП і повторного проведення відповідного конкурсу.