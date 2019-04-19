Голова Окружного адмінсуду Києва звинуватив Порошенка у тиску

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенка звинуватили у тиску після заяв щодо "ПриватБанку"

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк звинуватив президента України Петра Порошенка у тиску на судову владу після його заяви щодо "ПриватБанку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.

Зокрема, він назвав неправомірною заяву Порошенка про необхідність прискорити кваліфікаційну оцінку суддів та доручення СБУ і ГПУ відкрити справи проти суддів, які винесли рішення про незаконність націоналізації банку.

"По-перше, хочу подякувати за хорошу фіксацію власних, по-моєму, неправомірних дій. Це завжди полегшує процес притягнення до відповідальності "авторів" таких заяв. Дані висловлювання, особливо поки судове рішення не набрало законної сили - це фактично погроза одним суддям і своєрідний сигнал іншим, які будуть здійснювати його перегляд, і що в перспективі на них чекає. Вважаю, що колегам слід звернутися в правоохоронні органи, а також до Вищої ради правосуддя з повідомленням про втручання в їх діяльність", - зазначив Вовк.

Нагадаємо, вчора Порошенко на засіданні РНБО звернувся до Служби безпеки України та до генпрокурора з проханням відкрити кримінальну справу за рішення про незаконність націоналізації "ПриватБанку". Він також закликав Вищу кваліфікаційну комісію прискорити оцінювання суддів для перезапуску Окружного адмінсуду.

18 квітня суд визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.