Порошенко подав документи в ЦВК

Порошенко подав документи на участь у президентських виборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на президентских выборах 2019 года. Об этом сообщает РБК-Укриана, ссылаясь на Святослава Цеголко в Facebook.

Пресс- секретарь главы государства Святослав Цеголко написал на своей станице, что Петр Порошенко подал документы в ЦИК.

"В этот праздничный день Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты", - сообщил он.

Фото: Порошенко подал документы в ЦИК

Напомним, 29 января Порошенко сделал заявление, что будет участвовать в выборах президента Украины.

Отметим, кандидаты на пост главы государства могут регистрироваться в ЦИК с 31 декабря по 4 февраля 2019 года. В воскресенье, 3 февраля, в Центральной избирательной комиссии продолжается прием заявлений от потенциальных кандидатов на пост президента.

До Порошенка документы в ЦИК подал представитель политической партии "Сила людей" Дмитрий Гнап.

Также 30 января ЦИК зарегистрировала Владимира Зеленского кандидатом в президенты на выборах-2019. А 23 января Юлия Тимошенко подала документы для регистрации кандидатом на пост президента.

РБК-Украина писало, что по данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-24 января 2019 года, в предвыборном рейтинге лидирует шоумен Владимир Зеленский (19% голосов опрошенных). На втором месте - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (18,2%), на третьем - действующий президент Петр Порошенко (15,1%).