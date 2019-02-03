Кандидат від "Сили людей" подав документи до ЦВК

Фото: Дмитро Гнап (РБК-Україна)

Документи до ЦВК подав Дмитро Гнап

Представник політичної партії "Сила людей" Дмитро Гнап подав документи та заяву про висунення кандидатом на посаду президента України до Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, Гнап особисто прийшов до Центрвиборчкому та подав заяву про висунення, відповідні документи та платіжку про сплату внеску.

За його словами, він висувається від політичної партії "Сила людей".

Реєстрація в ЦВК Опубліковано Дмитром Гнапом Неділя, 3 лютого 2019 р.

Зазначимо, сьогодні, 3 лютого, останній день для подачі документів до ЦВК.

Нагадаємо, що 20 січня політична партія "Сила людей" висунула колишнього журналіста-розслідувача Дмитра Гнапа кандидатом на вибори президента, які відбудуться 31 березня 2019 року.

Як писало РБК-Україна, від початку передвиборчої кампанії документи для реєстрації кандидатами в президенти до Центральної виборчої комісії подали понад 70 осіб. За словами речника ЦВК Костянтина Хівренка, комісія вже зареєструвала 28 осіб кандидатами в президенти.

Додамо, що протягом минулої доби, 2 лютого, документи для реєстрації кандидатом на посаду президента до Центральної виборчої комісії принесли понад 10 осіб. Серед них представники від політичних партій, серед яких Андрій Новак від партії "Патріот", Василь Журавльов від політичної партії "Стабільність", Сергій Кривонос від політичної партії "Воїни АТО".