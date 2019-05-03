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Порошенко визначив, хто представлятиме Україну у Трибуналі у справі моряків

Новини » Політика    03.05.2019 - 22:11
Порошенко визначив, хто представлятиме Україну у Трибуналі у справі моряків
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Делегацію очолить замглави МЗС Олена Зеркаль

Чинний президент України Петро Порошенко підписав указ про делегацію України для участі у слуханнях у справі проти Росії Міжнародного трибуналу по українським морякам, які були взяті в полон російськими силовиками у Керченській протоці. Про це свідчить відповідний указ глави держави від 3 травня.

У документі вказані імена делегатів, які братимуть участь у слуханнях. Делегацію очолить заступник глави Міністерства закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Також у склад делегації увійшли помічник командувача Військово-морських сил Збройних сил з правової роботи Леонід Залюбовський, заступник директора департаменту - начальник відділу тимчасово окупованих територій Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова та начальник штабу - перший заступник командувача ВМС ЗСУ Андрій Тарасов.

В указі прописаний дозвіл делегації залучати представників державних органів, адвокатів, радників, експертів і технічних працівників.

Нагадаємо, раніше Зеркаль повідомила, що РФ відмовилася брати участь у слуханнях Міжнародного трибуналу по українським морякам, які були взяті в полон російськими силовиками в Керченській протоці.

Як писало РБК-Україна, глава Міжнародного трибуналу з морського права Джин-Хен Пайк визначив дати слухань у справі про застосування тимчасових заходів у РФ за порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів і 24 членів їх екіпажів. Публічні слухання відбудуться 10 і 11 травня 2019 року.

Підкреслимо, 17 квітня суд Російської Федерації продовжив арешт моряків до липня, незважаючи на те, що до цього ряд країн зажадав від РФ звільнення українських моряків.

РФ відмовилася брати участь в слуханні Трибуналу щодо українських моряків РФ звинувачує Україну в незацікавленості в переговорах по морякам
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