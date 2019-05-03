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РФ відмовилася брати участь в слуханні Трибуналу щодо українських моряків

Новини » Політика    03.05.2019 - 11:17
РФ відмовилася брати участь в слуханні Трибуналу щодо українських моряків
Фото: Олена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Слухання Міжнародного трибуналу відбудеться 10 травня

Російська Федерація відмовилася брати участь у слуханнях Міжнародного трибуналу щодо українських моряків, які були взяті в полон російськими силовиками в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступника міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олени Зеркаль у Facebook.

Як повідомила Зеркаль, Росія не братиме участь у слуханні Міжнародного трибуналу з морського права щодо українських військових кораблів та членів їх екіпажів. Слухання відбудеться у п'ятницю, 10 травня, у німецькому Гамбурзі.

"Цього разу Росія так само повідомила, що не братиме участі в слуханнях щодо тимчасових заходів у справі про імунітет українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів у Міжнародному трибуналі з морського права", - повідомила вона.

РФ відмовилася брати участь в слуханні Трибуналу щодо українських моряків

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Міжнародного трибуналу з морського права Джин-Хен Пайк визначив дати слухань у справі про застосування тимчасових заходів до РФ через порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів і 24 членів їх екіпажів. Публічні слухання справи відбудуться 10 і 11 травня 2019 року.

Зазначимо, 17 квітня суд Російської Федерації продовжив арешт моряків до липня, незважаючи на те, що до цього ряд країн зажадали від Росії звільнення українських моряків.

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