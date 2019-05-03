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Порошенко определил, кто будет представлять Украину в Трибунале по делу моряков

Новости » Политика    03.05.2019 - 22:11
Порошенко определил, кто будет представлять Украину в Трибунале по делу моряков
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Делегацию возглавит замглавы МИД Елена Зеркаль

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о делегации Украины для участия в слушаниях по делу против России Международного трибунала по украинским морякам, которые были взяты в плен российскими силовиками в Керченском проливе. Об этом гласит соответствующий указ главы государства от 3 мая.

В документе указаны имена делегатов, которые будут принимать участие в слушаниях. Делегацию возглавит заместитель главы Министерства иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Также в состав делегации вошли помощник командующего Военно-морских сил Вооруженных сил по правовой работе Леонид Залюбовский, заместитель директора департамента - начальник отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права МИД Оксана Золотарева и начальник штаба - первый заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Тарасов.

В указе прописано разрешение делегации привлекать представителей государственных органов, адвокатов, советников, экспертов и технических работников.

Напомним, ранее Зеркаль сообщила, что РФ отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по украинским морякам, которые были взяты в плен российскими силовиками в Керченском проливе.

Как писало РБК-Украина, глава Международного трибунала по морскому праву Джин-Хен Пайк определил даты слушаний по делу о применении временных мер к РФ за нарушение иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей. Публичные слушания состоятся 10 и 11 мая 2019 года.

Подчеркнем, 17 апреля суд Российской Федерации продлил арест моряков до июля, несмотря на то, что до этого ряд стран потребовал от РФ освобождения украинских моряков.

РФ отказалась участвовать в слушании Трибунала по украинским морякам РФ обвиняет Украину в незаинтересованности в переговорах по морякам
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