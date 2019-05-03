Порошенко определил, кто будет представлять Украину в Трибунале по делу моряков

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Делегацию возглавит замглавы МИД Елена Зеркаль

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о делегации Украины для участия в слушаниях по делу против России Международного трибунала по украинским морякам, которые были взяты в плен российскими силовиками в Керченском проливе. Об этом гласит соответствующий указ главы государства от 3 мая.

В документе указаны имена делегатов, которые будут принимать участие в слушаниях. Делегацию возглавит заместитель главы Министерства иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Также в состав делегации вошли помощник командующего Военно-морских сил Вооруженных сил по правовой работе Леонид Залюбовский, заместитель директора департамента - начальник отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права МИД Оксана Золотарева и начальник штаба - первый заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Тарасов.

В указе прописано разрешение делегации привлекать представителей государственных органов, адвокатов, советников, экспертов и технических работников.

Напомним, ранее Зеркаль сообщила, что РФ отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по украинским морякам, которые были взяты в плен российскими силовиками в Керченском проливе.

Как писало РБК-Украина, глава Международного трибунала по морскому праву Джин-Хен Пайк определил даты слушаний по делу о применении временных мер к РФ за нарушение иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей. Публичные слушания состоятся 10 и 11 мая 2019 года.

Подчеркнем, 17 апреля суд Российской Федерации продлил арест моряков до июля, несмотря на то, что до этого ряд стран потребовал от РФ освобождения украинских моряков.