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Морський трибунал призначив дату слухань з українським полоненим морякам

Новини » Суспільство    23.04.2019 - 20:33
Морський трибунал призначив дату слухань з українським полоненим морякам
Фото: Олена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Публічні слухання справи відбудуться 10 і 11 травня 2019 року

Президент Міжнародного трибуналу з морського права Джин-Хен Пайк визначив дати слухань у справі про застосування тимчасових заходів у РФ про порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів і 24 членів їх екіпажів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника міністра МЗС України Facebook.

"Публічні слухання справи відбудуться 10 і 11 травня 2019 року. Процедурний наказ буде опублікований на сайті Трибуналу", - написала Зеркаль.

Нагадаємо, 23 квітня, в Палаці Миру в Гаазі запланована зустріч з російською стороною у форматі "обміну думками", передбаченого Конвенцією ООН по міжнародному праву. Вимоги України до Росії залишаються незмінними - усунути порушення міжнародного права і звільнити українських моряків і кораблі, які в листопаді минулого року були захоплені в Керченській протоці.

Крім того, 6-7 травня в Гамбурзі відбудуться слухання у Міжнародному трибуналі з морського права на вимогу України звільнити моряків і кораблі.

Нагадаємо, що 17 квітня суд Російської Федерації продовжив арешт моряків до липня, незважаючи на те, що до цього ряд країн зажадали від Росії звільнення українських моряків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест Росії з-за продовження утримання під вартою 24 українських військовослужбовців, захоплених у полон Росією.

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