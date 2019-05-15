Кабмін знову пропонує підняти ренту на радіочастоти

Ілюстративне фото (УНІАН)

У Кабміні розраховують на додаткові 1,3 млрд гривень для бюджету

Кабінет міністрів України схвалив законопроект, яким буде суттєво підвищено рентну плату за користування радіочастотами. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд пропонує збільшити з 1,2 до 2 коефіцієнт рентної плати для стільникового радіозв'язку в діапазонах 791-821 МГц, 832-862 МГц, 880-915 МГц і 925-960 МГц. У той же час ставки за користування частотами в діапазоні 2300-2400 МГц, 2575-2610 МГц і 3400-3800 МГц незалежно від виду зв'язку пропонується підняти з 45,83 до 3 000 гривень.

Очікується, що державний бюджет зможе отримати додатково понад 1,3 млрд гривень після внесення зміни до Податкового кодексу.

Фото: проект закону

Нагадаємо, у вересні минулого року Кабмін запропонував збільшити ренту на радіочастоти на 9%. Однак у жовтні Верховна рада України провалила ухвалення відповідного закону.

Відзначимо, в квітні Південна Корея першою в світі почала використовувати мережі 5G по всій країні. Нова мережа дозволяє обмінюватися інформацією в 20 разів, а в деяких випадках, і в 100 разів швидше, ніж мережі 4G. Нові технології також пропонують мінімальний час відгуку при завантаженні даних і кращу підтримку штучного інтелекту і віртуальної реальності.