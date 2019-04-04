Південна Корея почала використовувати мережі 5G по всій країні першою у світі

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Нова мережа дозволить обмінюватися інформацією до 100 разів швидше, ніж мережі 4G

Південна Корея почала комерційне використання мобільної мережі 5G по всій країні. Про це повідомляє Reuters.

Зазначено, що дану послугу почали надавати три телекомунікаційні компанії SK Telecom, KT і LG Uplus.

Відзначається, що компанії країни почали пропонувати послуги 5G з 23:00 за місцевим часом 3 квітня.

Повідомляється, що нова мережа дозволить обмінюватися інформацією у 20 разів, а в деяких випадках, і в 100 разів швидше, ніж мережі 4G. Нові технології також пропонують мінімальний час відгуку при завантаженні даних і кращу підтримку штучного інтелекту і віртуальної реальності.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що в Південній Кореї запустять мобільний інтернет п'ятого покоління 5G вже на цьому тижні. Повідомлялося, що південнокорейський телекомунікаційний оператор SK Telecom запустить інтернет п'ятого покоління у п'ятницю.

Як писало РБК-Україна раніше, в Німеччині відбулося відкриття аукціону на будівництво інфраструктури для мобільних мереж 5G.

Додамо, американський лідер Дональд Трамп заявив, що Штати повинні стати технологічним лідером: він наголосив на необхідності якнайшвидшого впровадження технологій 5G і 6G у США.