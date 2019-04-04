ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Південна Корея почала використовувати мережі 5G по всій країні першою у світі

Новини » Суспільство    04.04.2019 - 10:30
Південна Корея почала використовувати мережі 5G по всій країні першою у світі
Ілюстративне фото (computerworld.com)

Нова мережа дозволить обмінюватися інформацією до 100 разів швидше, ніж мережі 4G

Південна Корея почала комерційне використання мобільної мережі 5G по всій країні. Про це повідомляє Reuters.

Зазначено, що дану послугу почали надавати три телекомунікаційні компанії SK Telecom, KT і LG Uplus.

Відзначається, що компанії країни почали пропонувати послуги 5G з 23:00 за місцевим часом 3 квітня.

Повідомляється, що нова мережа дозволить обмінюватися інформацією у 20 разів, а в деяких випадках, і в 100 разів швидше, ніж мережі 4G. Нові технології також пропонують мінімальний час відгуку при завантаженні даних і кращу підтримку штучного інтелекту і віртуальної реальності.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що в Південній Кореї запустять мобільний інтернет п'ятого покоління 5G вже на цьому тижні. Повідомлялося, що південнокорейський телекомунікаційний оператор SK Telecom запустить інтернет п'ятого покоління у п'ятницю.

Як писало РБК-Україна раніше, в Німеччині відбулося відкриття аукціону на будівництво інфраструктури для мобільних мереж 5G.

Додамо, американський лідер Дональд Трамп заявив, що Штати повинні стати технологічним лідером: він наголосив на необхідності якнайшвидшого впровадження технологій 5G і 6G у США.

Південна Корея цього тижня запустить 5G У Німеччині оголосили аукціон з будівництва мереж 5G
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Южная Корея5G (зв'язок п'ятого покоління)
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся