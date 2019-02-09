Порошенко оголосив про початок передвиборчої кампанії

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Сьогодні у Києві проходить форум "Відкритий діалог" за участі президента

Президент України Петро Порошенко оголосив про офіційний початок своєї передвиборчої кампанії. Таку заяву Порошенко зробив під час форуму "Відкритий діалог", передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні, зараз, офіційно починається моя передвиборча кампанія і я повністю розраховую на вас, на нашу з вами спільну перемогу. Мої стратегічні цілі на другу каденцію можна звести до кількох пунктів: боротьба з бідністю, підготовка країни до вступу в ЄС та НАТО, забезпечення миру на вигідних для України умовах та відновлення територіальної цілісності країни", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що для втручання у вибори президента України Росія використає всі технології, які раніше задіяла під час втручання у вибори у інших країнах.

Раніше, під час форуму "Відкритий діалог" Порошенко заявив, що членство України в Європейському союзі та НАТО може бути гарантією її незалежності та безпеки.

Додамо, у четвер, 7 лютого, Центральна виборча комісія зареєструвала Петра Порошенка кандидатом на виборах президента навесні 2019 року.

Як писало РБК-Україна, 29 січня Порошенко зробив заяву, що буде брати участь у виборах президента України.