Порошенко: членство України в ЄС і НАТО стане гарантією незалежності країни

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Верховна Рада схвалила внесення змін до Конституції про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію

Президент Петро Порошенко на форумі "Відкритий діалог" заявив, що тільки членство України в ЄС і НАТО може бути гарантією незалежності і безпеки країни. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Тільки повномасштабне і повноправне членство в Європейському Союзі і НАТО остаточно і безповоротно гарантує нашу державну незалежність, національну безпеку, свободу і добробут", - сказав він.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Так, конституційна більшість парламентаріїв проголосували за прийняття документа.

Після цього спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав закон про зміни до Конституції України закріпленню курсу України на вступ в Європейський союз і НАТО

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що завдання вступу України в НАТО і Європейський союз для України є реальною.