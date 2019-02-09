ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко: членство України в ЄС і НАТО стане гарантією незалежності країни

Новини » Політика    09.02.2019 - 14:16
Порошенко: членство України в ЄС і НАТО стане гарантією незалежності країни
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Верховна Рада схвалила внесення змін до Конституції про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію

Президент Петро Порошенко на форумі "Відкритий діалог" заявив, що тільки членство України в ЄС і НАТО може бути гарантією незалежності і безпеки країни. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Тільки повномасштабне і повноправне членство в Європейському Союзі і НАТО остаточно і безповоротно гарантує нашу державну незалежність, національну безпеку, свободу і добробут", - сказав він.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Так, конституційна більшість парламентаріїв проголосували за прийняття документа.

Після цього спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав закон про зміни до Конституції України закріпленню курсу України на вступ в Європейський союз і НАТО

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що завдання вступу України в НАТО і Європейський союз для України є реальною.

 

Шлях на Брюссель: як Верховна рада закріпила в Конституції курс України на ЄС і НАТО Україна та Німеччина обговорили розвиток торговельно-економічного співробітництва
Новини України ЕвросоюзНАТОнезависимость
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся