У Кабміні переконані, що РФ не перешкодить створенню автокефальної Української церкви

Фото: Павло Розенко (РБК-Україна)

У Кабміні не виключають, що РФ буде намагатися вплинути на проведення Об’єднавчого собору

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко переконаний, що Російська Федерація не перешкодить створенню в Україні Єдиної помісної православної церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

За словами Розенка, затвердження Вселенським патріархатом статуту Української православної церкви - це фактично останній формальний крок для надання томосу, який після Об'єднавчого собору Вселенський патріарх вручить новому предстоятелю.

"Безумовно, ми розуміємо, що Росія не залишить цей процес просто так і буде намагатися вплинути, в тому числі, і на проведення об’єднавчого Собору. Але я переконаний, що жодних шансів перешкодити створенню Єдиної помісної православної церкви у неї немає", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами президента України Петра Порошенка, на Синоді Вселенського патріархату прийнято рішення про створення автокефальної Української церкви.

Як повідомлялося, Вселенський патріарх Варфоломій передасть томос про автокефалію Української православної церкви особисто обраному предстоятелю, тому текст томоса не може бути опублікований.