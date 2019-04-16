Порошенко звинуватив Горбатюка в незадовільному розслідуванні справ Майдану

Персональну відповідальність за якість розслідування справ Майдану несе очільник департаменту Спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк. Про це заявив президент України Петро Порошенко у ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент наголосив, що у розслідуванні справ Майдану замало результату.

"Я незадоволений роботою департамента Спеціальних розслідуваня ГПУ, який сконцентрував в себе всі справи. Він несе персональну відповідальність за якість розслідування. Мені здається прізвище цього прокурора Горбатюк. Він дуже ефективно співпрацював з родинами Небесної сотні, з громадськими активістами, але мені потрібен результат. Щоб ті, хто переслідували, опинилися у в'язниці", - повідомив Порошенко.

Він зазначив, що такі злочини не мають терміну давності.

"Я хочу наголосити, що розслідування справ щодо переслідування активістів на Майдані - надзвичайно важлива річ... Ми маємо точно притягти до відповідальності тих, хто причетний до вбивств Героїв Небесної сотні, причетний до жорсткого побиття в Маріїнському парку, на Грушевського і інших подій", - додав він.

Нагадаємо, у лютому 2019 Сергій Горбатюк заявляв, що поспішність прокуратури у 2014 році призвела до наявності 11 виправдальних вироків щодо розстрілів на Майдані. Зокрема, у лютому в силу вступило чотири виправдальні вироки, а інші 7 оскаржуються. Загалом обвинувальні акти щодо розстрілів на Майдані були направлені стосовно 288 осіб проти 52 винесених судами обвинувальних рішень, 36 актів розглядаються.