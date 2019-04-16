Порошенко обвинил Горбатюка в неудовлетворительном расследовании дел Майдана

Персональную ответственность за качество расследования дел Майдана несет глава департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент отметил, что в расследовании дел Майдана мало результатов.

"Я недоволен работой департамента специальных расследований ГПУ, который сконцентрировал в себе все дела. Он несет персональную ответственность за качество расследования. Мне кажется фамилия этого прокурора Горбатюк. Он очень эффективно сотрудничал с семьями Небесной сотни, с общественными активистами, но мне нужен результат. Чтобы те, кто преследовали, оказались в тюрьме", - сообщил Порошенко.

Он отметил, что такие преступления не имеют срока давности.

"Я хочу подчеркнуть, что расследование дел по преследованию активистов на Майдане - чрезвычайно важная вещь ... Мы должны точно привлечь к ответственности тех, кто причастен к убийствам Героев Небесной сотни, причастен к жесткому избиению в Мариинском парке, на Грушевского и других событий" , - добавил он.

Напомним, в феврале 2019 Сергей Горбатюк заявлял, что поспешность прокуратуры в 2014 году привела к наличию 11 оправдательных приговоров по расстрелам на Майдане. В частности, в феврале в силу вступило четыре оправдательные приговоры, а остальные 7 обжалуются. В общем обвинительные акты по расстрелов на Майдане были направлены в отношении 288 человек против 52 вынесенных судами обвинительных решений, 36 актов рассматриваются.