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Епіфаній подякував Порошенку за зусилля у здобутті автокефалії ПЦУ

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Київ, Неділя 22 серпня 2021 16:36
Епіфаній подякував Порошенку за зусилля у здобутті автокефалії ПЦУ Фото: віряни подякував Петру Порошенку за зусилля у здобутті автокефалії ПЦУ (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Блаженніший митрополит Епіфаній заявив, що нинішній візит вселенського патріарха Варфоломія увійде в історію як перший візит до незалежної автокефальної церкви України. Крім того, він подякував п'ятому президенту Петру Порошенку за зусилля у здобутті автокефалії ПЦУ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаюсь на сайт "Європейської солідарності".

"Дякую Петру Олексійовичу Порошенку, який також брав безпосередню участь у підготовці цієї історичної події. Адже завдяки підтримці влади, держави, народу, Верховної ради ми сподобились справді великого блага - отримання Томосу про автокефалію", - сказав Епіфаній.

Своєю чергою, Порошенко наголосив, що це третій візит його Всесвятості в Україну, але перший візит після того, як була створена об’єднана Православна церква України після Об’єднавчого собору, який відбувся у святій Софії 15 грудня 2018 року.

"Серце радіє, тому що це не просто величезний внесок в державотворення країни, це підкреслює наш цивілізаційний вибір. І сьогодні під час нашого молитовного спілкування його Всесвятість це підтвердив. Підтвердив абсолютну законність рішення і звернувся до всіх православних України із закликом про об’єднання", - додав Порошенко.

Лідер "Євросолідарності" також подякував патріарху Варфоломію, предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію, парафіянам, вірним ПЦУ.

"Дуже велика подяка нашим капеланам, які на фронті забезпечують суверенітет, територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Ми молилися сьогодні і за наших воїнів, які в ці непрості часи несуть службу. Я думаю, Господь зараз з Україною, і наші перемоги ще попереду, бо Господь чує наші молитви", - переконаний Порошенко.

Нагадаємо, у неділю на території Софійського собору просто неба пройшла Божественна літургія, яку очолив Варфоломій.

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Петро Порошенко ПЦУ
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