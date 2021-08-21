ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Варфоломій в Україні. У Києві провели подячну молитву

Новость на русском →
Субота 21 серпня 2021 11:19
Варфоломій в Україні. У Києві провели подячну молитву Фото: патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Києві пройшла подячна молитва (доксологія) у Михайлівському Золотоверхому соборі. Її провели з нагоди прибуття в Україну Вселенського патріарха Варфоломія

Про це повідомляє кореспордент РБК-Україна.

Молитву очолили Варфоломій і керівник Православної церкви України Епіфаній.

В ПЦУ цю подію вважаюють історичною.

Доксологія почалася о 10:00. На територію Михайлівського Золотоверхого монастиря пропускали через браму, охочі приєднатися до молитви пройшли перевірку правоохоронців. Із собою вимагали мати документи, що посвідчують особу, а також захисні маски.

Фото: патріарх Варфоломій в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Подячна молитва (Доксологія) у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну Вселенського Патріарха Варфоломія

Подячна молитва (Доксологія) у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну Вселенського Патріарха Варфоломія

Posted by Православна Церква України on Friday, August 20, 2021

Нагадаємо, у неділю о 09:00 на території Софійського собору під відкритим небом пройде Божественна літургія, яку очолить Варфоломій.

Патріарх Варфоломій прибув в Україну вчора на запрошення президента Володимира Зеленського здійснити візит до Дня незалежності України.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПЦУ Патріарх Варфоломій
NEWS
В Україні зробили вже понад 8 млн COVID-щеплень
В Україні зробили вже понад 8 млн COVID-щеплень
DAILY
Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського